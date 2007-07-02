В БЮТ розшифрували євродепутата по-своєму

Віце-президент Європейського парламенту Марек Сівець не виступав за створення широкої коаліції з Партією регіонів.

Про це повідомляє прес-служба БЮТ.

"Заступник голови БЮТ з міжнародної політики Григорій Немиря зв’язався по телефону з помічником пана Сівеца Міхалом Чайном, який повідомив, що Марек Сівец говорив не про об’єднання з Януковичем, а про "широку проєвропейську коаліцію" та проєвропейський рух", - йдеться в повідомленні БЮТ.

"Оскільки Партія регіонів та Віктор Янукович, на наше переконання, з проєвропейським рухом не мають нічого спільного, БЮТ вважає, що Європа зовсім не поділяє ініціатив зі створення широкої коаліції у її типово українському тлумаченні – як об’єднання кланів та фінансово-промислових тіньових груп", - зазначається в документі.

БЮТ також зазначає, що прихильники Януковича "останнім часом навчилися досить специфічно переводити висловлювання європейських політиків, але то – труднощі інтерпретацій, які залишаються на совісті подібних тлумачів".

"Ми неодмінно будемо рухатися до Європи, але без Януковича. З Януковичем – то в інший бік", - зазначає БЮТ.

Раніше в понеділок Німецька хвиля поширила слова Сівеца про те, що він виступає за створення "широкої коаліції" після виборів в Україні.

Українська правда