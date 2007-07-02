В БЮТ розшифрували євродепутата по-своєму
Наявність Януковича визначає напрямок руху?
|Марек СІВЕЦЬ
Про це повідомляє прес-служба БЮТ.
"Заступник голови БЮТ з міжнародної політики Григорій Немиря зв’язався по телефону з помічником пана Сівеца Міхалом Чайном, який повідомив, що Марек Сівец говорив не про об’єднання з Януковичем, а про "широку проєвропейську коаліцію" та проєвропейський рух", - йдеться в повідомленні БЮТ.
"Оскільки Партія регіонів та Віктор Янукович, на наше переконання, з проєвропейським рухом не мають нічого спільного, БЮТ вважає, що Європа зовсім не поділяє ініціатив зі створення широкої коаліції у її типово українському тлумаченні – як об’єднання кланів та фінансово-промислових тіньових груп", - зазначається в документі.
БЮТ також зазначає, що прихильники Януковича "останнім часом навчилися досить специфічно переводити висловлювання європейських політиків, але то – труднощі інтерпретацій, які залишаються на совісті подібних тлумачів".
"Ми неодмінно будемо рухатися до Європи, але без Януковича. З Януковичем – то в інший бік", - зазначає БЮТ.
Раніше в понеділок Німецька хвиля поширила слова Сівеца про те, що він виступає за створення "широкої коаліції" після виборів в Україні.