Литвин знає, для чого Ющенку верхня палата

Ухвалення нової Конституції України через референдум призведе до існування в країні двох Основних Законів.

Таку думку висловив голова Верховної Ради України четвертого скликання, лідер Народної партії Володимир ЛИТВИН кореспонденту УНІАН.

Відповідаючи на запитання, чи можна, на його думку, затвердити нову редакцію Конституції через референдум, В.ЛИТВИН наголосив, що теоретично можливо все: “Можна, в принципі, виходити з того, що воля народу має вищу волю, що народ є носієм влади, і можна застосувати відповідну норму Конституції і, пославшись на неї, указом Президента імплементувати результати референдуму”.

У цьому зв’язку В.ЛИТВИН розповів, що у 2000 році тодішньому Президенту Леоніду КУЧМІ радили саме так вчинити з результатами квітневого референдуму (2000 року). “Він на це не пішов, не пристав на пропозицію, щоб указом ввести в дію відповідні зміни, за які проголосували на референдумі”, - наголосив В.ЛИТВИН.

Лідер Народної партії прогнозує, що якщо Президент Віктор ЮЩЕНКО піде таким шляхом, то частина України виконуватиме одну Конституцію, інша частина – іншу.

Взагалі В.ЛИТВИН схвально сприйняв ініціативу провести референдум, але, на його думку, він має носити консультативний характер. “Я вважаю, що потрібно звертатися до людей хоча б раз на десять років, щоб вони висловили свою точку зору по болючих проблемах, по яких політики не можуть знайти спільної точки зору”, - наголосив він.

За його словами, на референдум варто було б винести конкретні питання, на які можна дати однозначну відповідь, наприклад: «Чи Ви за скасування депутатської недоторканності в повному обсязі?», «Ви за те, щоб депутат обирався не більше двох термінів поспіль?», «Ви за унітарний чи федеративний устрій країни?».

“Потрібно набрати такі питання, які є дискурсивними, щоб народ став арбітром, дав чітке визначення, а потім доручити фахівцям підготувати нову редакцію Конституції, на терміні «нова редакція» хочу наголосити, а потім прийняти її Верховною Радою України”, - сказав В.ЛИТВИН.

Коментуючи безпосередньо ініціативи глави держави, В.ЛИТВИН висловив думку, що сам факт висунення Президентом ініціатив про реформування Конституції заслуговує на увагу.

Водночас В.ЛИТВИН вважає, що не всі пропозиції Президента є прийнятними, зокрема, це стосується ідеї запровадження двопалатного парламенту.

“Я розумію мету, з якою він пропонує двопалатний парламент – він стомився боротися, як і попередній Президент, із Верховною Радою України, тому він вважає, очевидно, що потрібно мати ще одну структуру, яка б мала проміжне місце між Президентом і парламентом – верхня палата”, - наголосив В.ЛИТВИН.

На його думку, така пропозиція була б прийнятною для країн з федеративним устроєм і країн, які мають стабільність і передбачуваність свого розвитку. “Реалізація двопалатного парламенту - це послаблення України, я думаю, це питання не на часі”, - підкреслив В.ЛИТВИН.

Водночас він сказав, що йому незрозуміло, який механізм пропонується для вирішення означених В.ЮЩЕНКОМ проблем.