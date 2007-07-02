Янукович похвалив податкову за партнерські відносини

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав працівників Державної податкової служби України з професійним святом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету Міністрів України, у своєму вітанні В.ЯНУКОВИЧ наголошує, що “успішна діяльність податкової служби, її партнерські відносини з платниками податків створюють додаткові можливості для розвитку економіки, підприємництва, становлення малого та середнього бізнесу, утвердження позитивного іміджу нашої держави”.

Прем’єр-міністр переконаний, що податківці й надалі робитимуть усе можливе для забезпечення зростання економічного потенціалу України, поліпшення добробуту співвітчизників.

“Відкритість органів податкової служби, прагнення покращити роботу з платниками, громадськими організаціями, які захищають їх інтереси, збільшити кількість та якість послуг, що надаються, сприятимуть гармонізації відносин у суспільстві”, - підкреслює В.ЯНУКОВИЧ у своєму вітанні.

Прем’єр-міністр щиро зичить працівникам податкової служби України здоров`я, благополуччя та трудових звершень у справі служіння українському народові.