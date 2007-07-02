Ющенко в Донецьку відзначить 75-річчя

Президент України Віктор ЮЩЕНКО 6 липня в Донецьку візьме участь в урочистостях з нагоди 75-річчя Донецької області.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, згідно з попередньою програмою, візит глави держави розпочнеться з відвідання "Ювілейної виставки досягнень і можливостей науково-виробничого комплексу області" у виставковому центрі "Експо-Донбас". Потім В.ЮЩЕНКО покладе квіти до пам`ятника Тарасу Шевченку.

Також програмою передбачена участь Президента в урочистих зборах в академічному театрі опери і балету ім. Анатолія Солов’яненка, де В.ЮЩЕНКО вручить державні нагороди. Завершиться програма перебування Президента в Донецьку переглядом святкового концерту.