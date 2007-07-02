Ющенко в Донецьку відзначить 75-річчя
17:27, 02 липня 2007Політика
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Будуть урочисті збори і концерт
Президент України Віктор ЮЩЕНКО 6 липня в Донецьку візьме участь в урочистостях з нагоди 75-річчя Донецької області.
Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, згідно з попередньою програмою, візит глави держави розпочнеться з відвідання "Ювілейної виставки досягнень і можливостей науково-виробничого комплексу області" у виставковому центрі "Експо-Донбас". Потім В.ЮЩЕНКО покладе квіти до пам`ятника Тарасу Шевченку.
Також програмою передбачена участь Президента в урочистих зборах в академічному театрі опери і балету ім. Анатолія Солов’яненка, де В.ЮЩЕНКО вручить державні нагороди. Завершиться програма перебування Президента в Донецьку переглядом святкового концерту.
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