Третьяков назвав першу п’ятірку мегаблоку

Список мегаблоку демократичних сил очолюватиме лідер «Народної самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО.

Як повідомляє прес-служба «Нашої України», про це сказав народний депутат п’ятого скликання Олександр ТРЕТЬЯКОВ в інтерв’ю журналістам у Кіровограді.

За його словами, у першій п’ятірці мегаблоку під №2 буде лідер партії «Наша Україна» В`ячеслав КИРИЛЕНКО, під №3 – міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО, №4 – міністр закордонних справ Арсеній ЯЦЕНЮК, №5 – один з лідерів «Народної самооборони» Микола КАТЕРИНЧУК.

Як повідомляв УНІАН, 28 червня лідери «Нашої України» і «Народної самооборони» В’ячеслав КИРИЛЕНКО і Юрій ЛУЦЕНКО підписали декларацію про створення єдиного виборчого блоку.

Перед підписанням декларації В.КИРИЛЕНКО і Ю.ЛУЦЕНКО закликали приєднатись до нього всі демократичні сили, в тому числі “Українську правицю” і БЮТ.

18 червня керівник Секретаріату Президента України В.БАЛОГА не виключив, що виборчий список мегаблоку демократичних сил очолить лідер політичної партії "Народний Союз Наша Україна" В’ячеслав КИРИЛЕНКО. Також він назвав прізвища кандидатів на включення до першої десятки виборчого списку об’єднаного демократичного блоку: В.КИРИЛЕНКО, лідер Громадянського руху “Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО, міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО, міністр закордонних справ Арсеній ЯЦЕНЮК, член Президії НСНУ Руслан КНЯЗЕВИЧ, президент інформаційного агентства УНІАН Ірина ГЕРАЩЕНКО, голова Житомирської облдержадміністрації Юрій ПАВЛЕНКО, член Президії НСНУ Ксенія ЛЯПІНА, заступник глави Секретаріату Президента Віктор БОНДАР, голова Харківської ОДА Арсен АВАКОВ.

Газета "Комерсант-Україна" у номері за 12 червня повідомляла, що за її даними, виборчий список майбутнього блоку "Народна самооборона – Наша Україна" очолить Юрій ЛУЦЕНКО. Уже відомо, йшлося в публікації, що другим номером списку стане лідер НСНУ В`ячеслав КИРИЛЕНКО, третім – міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО, четвертим – міністр закордонних справ Арсеній ЯЦЕНЮК. Кандидатура п`ятого номера остаточно не визначена, але існує імовірність того, що ним буде депутат Микола КАТЕРИНЧУК. Крім того, лідери всіх політичних партій, які входять у блок, будуть у десятці списку