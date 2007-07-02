Третьяков: що нова ВР зробить насамперед?

У новій ВР «Наша Україна» насамперед ініціюватиме скасування депутатської недоторканості та прийняття нової Конституції - Третьяков

Одним з перших завдань, які ставить перед собою «Наша Україна» в роботі нової каденції Верховної Ради України, буде скасування депутатської недоторканності та прийняття нової редакції Конституції.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив народний депутат України п’ятого скликання, член “Нашої України” Олександр ТРЕТЬЯКОВ.

Він висловив переконання, що у демократичному суспільстві не може існувати вищої політичної касти для людей, які обираються народом.

«Особисто мені недоторканність була непотрібна ані у 2002 році, коли «Наша Україна» була в опозиції, ані у 2005-му, коли партія була при владі», - підкреслив колишній народний депутат. За його словами, партія також виступить з ініціативою скасування депутатських пільг і доплат, залишивши пристойну заробітну плату.

О.ТРЕТЬЯКОВ також наголосив на необхідності прийняття нової редакції Конституції України.

«Впродовж останніх двох років над головним законом країни так поглумились, що жодні правки не змінять у свідомості людей негативного сприйняття. Потрібна нова редакція, щоб зламати цей психологічний стереотип», - вважає О. ТРЕТЬЯКОВ.

Він нагадав, що останні зміни, внесені до Конституції України 8 грудня 2004 року, ухвалювались під тиском, завдяки репресіям і шантажу.

«Все, що неприродно, однозначно повинно підлягати ревізії. Україна – європейська держава і прийматиме Конституцію в рамках правил Європейського Союзу», - підкреслив О.ТРЕТЬЯКОВ.