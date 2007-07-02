Гриценко: хто зараз пробує зробити з міністра Цушка героя...

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що дострокові вибори вже незворотні. Таке переконання глава Міноборони висловив сьогодні у прямому ефірі ТРК Військово-Морських Сил України „Бриз”

А.ГРИЦЕНКО, зокрема, сказав: „Чого я, як громадянин, очікую від виборів? Я думаю, що вибори вже незворотні, вони будуть, і це можливість ще раз для людей, для десятків мільйонів виборців сказати своє слово, чи вони підтримують політику тієї чи іншої партії, чи не підтримують. Тому цей елемент оновлення дуже важливий”.

Як міністр оборони А.ГРИЦЕНКО очікує, що внаслідок виборів новосформована Верховна Рада і новий уряд „більше розумітимуть важливість тих питань, які торкаються силових структур”. Тому що, сказав він, „не можна допускати того, що було під час подій останніх двох-трьох місяців, коли фактично одна структура - Міністерство внутрішніх справ - вийшла з-під контролю, і, фактично, ми стояли на грані зіткнення двох силових структур”. За словами глави військового відомства, таке „вперше трапилось за 15 років”, і за це „треба нести відповідальність”. При цьому А.ГРИЦЕНКО зазначив: „Той, хто зараз пробує зробити з міністра (внутрішніх справ України) ЦУШКА героя... Я хотів би поставити дуже великий знак питання”.

Міністр також висловив побажання, щоб нові Верховна Рада і уряд „подивилися системно на усі силові структури, і чітко визначили, кому вони підпорядковані, і яким чином вони узгоджено розвиваються. Щоб у нас не було такого, що кошти вкладаються не пріоритетно, а потім ще виникають питання, яким чином їх застосувати”. За словами А.ГРИЦЕНКА, „армія готова до такої розмови. У нас є програма розвитку, і у нас є чітка вертикаль підпорядкування, як у будь-якій державі”.