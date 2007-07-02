Тарасюк і Костенко звинувачують в інтригах Балогу й Луценка

Лідери "Української правиці" заявляють, що не виходили з переговорного процесу зі створення блоку демократичних сил та звинувачують в спробі їхнього відсунення главу Секретаріату Президента України Віктора БАЛОГУ та лідера Народної самооборони Юрія ЛУЦЕНКА.

Про це заявили Борис ТАРАСЮК та Юрій КОСТЕНКО сьогодні ввечері в ефірі “5-го каналу”.

"Ми не виходили з переговорного процесу. Ми знаходимось в переговорному процесі і готові до переговорів", - заявив Б.ТАРАСЮК.

Він також назвав підписання декларації про створення єдиного виборчого блоку між лідером “Нашої України” В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ та Ю.ЛУЦЕНКОМ "несподіванкою".

"Певною мірою підписання декларації можна трактувати як відхід від домовленостей, під якими стоять підписи і ЛУЦЕНКА, і КИРИЛЕНКА – це текст угоди", - додав Б.ТАРАСЮК.

Водночас Ю.КОСТЕНКО порівняв це зі створенням коаліції між СПУ та Партією регіонів.

"Я думаю, те що було зроблено, нагадує те, що в свій час зробив МОРОЗ, який був у помаранчевій коаліції, а потім раптом підписав угоду з Партією регіонів, не виходячи з помаранчевої коаліції", - зазначив Ю.КОСТЕНКО.

Відповідаючи на питання, чому зриваються домовленості, Ю.КОСТЕНКО пояснив:

"Це обумовлюється, на мою думку, тим, що йдуть два процеси: ті, хто намагається знов оточити Президента новою командою, намагаються національно-патріотичні сили відсунути від президента".

"З іншого боку Президент, програма якого на 95% співпадає з програмою "Правиці" чи правих партій, без нас у Верховній Раді ніколи її не реалізує. Тому Президент прагне, щоб праві сили були в блоці. І от ці два паралельні процеси накладаються один на одного", - цитує Ю.КОСТЕНКА “Українська правда”.

Відповідаючи на уточнююче питання, чи винуватить він в цьому особисто главу Секретаріату Президента В.БАЛОГУ, він відповів: "Мабуть, не тільки БАЛОГА, а й ЛУЦЕНКО, ті хто біля ЛУЦЕНКА".