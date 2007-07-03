Третьяков про шанси мегаблоку, ”легкий шантаж”, Кармазіна і трансформацію

«Наша Україна» готова до приєднання «Української правиці» до єдиного блоку із збереженням партійної назви, але при цьому наполягатиме на виконанні домовленостей щодо діяльності на користь єдиної політичної сили.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив народний депутат України п’ятого скликання, член фракції «Наша Україна» Олександр ТРЕТЬЯКОВ.

За його словами, ідеться не про утиски чиїхось прав - усі будуть членами єдиної партії та обіймати відповідні посади.

«Але не може одна велика спілка людей страждати від амбіцій малої групи. Сумарний рейтинг «Нашої України» та «Народної самооборони» близько 18%, тоді як у «Правиці» - лише 1%», - зазначив О.ТРЕТЬЯКОВ.

Він наголосив, що «Наша Україна» не висуває умов, навпаки, впродовж останніх двох років постійно відчуває на собі легкий шантаж з боку інших політичних сил.

«Нам постійно зауважують: якщо не об’єднаєтесь, не дасте, що нам потрібно, ми підемо на вибори самостійно, отримаємо 1% голосів, якого вам не вистачить для того, щоб створити більшість», - зазначив О.ТРЕТЬЯКОВ.

За словами О.ТРЕТЬЯКОВА, особисто він є прихильником створення єдиного блоку політичних сил «Нашої України» з «Народною самообороною» та «Українською правицею».

«Але це питання політичних переговорів, насамперед з Юрієм ЛУЦЕНКОМ. Його рух отримав підтримку у народу, тому наш блок називатиметься «Наша Україна-Самооборона». Не виключено, що до нього приєднається блок Юрія КАРМАЗІНА», - повідомив колишній нардеп.

За його словами, Народний Рух України давно вписав своє ім’я золотими буквами у вітчизняну історію. «Час диктує нові умови, партії потрібна трансформація. Така ж доля колись чекає і «Нашу Україну», - зауважив О. ТРЕТЬЯКОВ.

Як повідомляв УНІАН, 28 червня лідери «Нашої України» і «Народної самооборони» В’ячеслав КИРИЛЕНКО і Юрій ЛУЦЕНКО підписали декларацію про створення єдиного виборчого блоку. Зокрема, у документі наголошується, що через об’єднання демократичних сил «Наша Україна» і «Народна самооборона» закладається фундамент єдності у демократичному таборі. Ці політичні сили беруть на себе зобов’язання забезпечити утворення єдиної демократичної політичної партії – виразника і поборника національних пріоритетів розвитку та європейських соціально-економічних і політичних цінностей в Україні.

Перед підписанням декларації про створення блоку В.КИРИЛЕНКО і Ю.ЛУЦЕНКО закликали приєднатись до нього всі демократичні сили, в тому числі “Українську правицю” і БЮТ.

Того ж дня Блок «Рух-Українська правиця» розповсюдив заяву, у якій наголосив, що “підписання цього документу стало несподіванкою не тільки для Блоку «Рух-Українська правиця», але і для інших політичних сил, які 7 червня цього року парафували Угоду про утворення виборчого блоку між НСНУ, "Народною самообороною" та Блоком "Рух-Українська правиця".

Автори заяви нагадують, що цією угодою “сторони досягли домовленостей практично з усіх питань, в тому числі щодо положення про подальше об’єднання політичних сил”.