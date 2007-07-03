Столичний медіа-холдинг викупить сам Черновецький?

Столичний медіа-холдинг буде викуплено мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ через підставні структури, і відбудеться це до проведення осінніх виборів до Верховної Ради.

Таку думку висловив в інтерв`ю УНІАН секретар постійної комісії Київради з питань культури і інформаційної політики, депутат від фракції БЮТ Олександр БРИГИНЕЦЬ.

«За моїми прогнозами, купуватиме через підставні структури медіа-холдинг особисто ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ спільно зі своїми дружніми структурами. І це буде його вклад у передвиборну кампанію блоку Партії регіонів у Києві», - сказав депутат.

О.БРИГИНЕЦЬ відзначив, що будь-яка передпродажна підготовка передбачає «зовнішній лиск», але в даному випадку, таке є зайвим, «бо ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сам у себе купує». «Для нього дуже швидке поліпшення рейтингу, гірше. Чому було звільнено ХАРИТОНОВА? Бо він занадто швидко почав піднімати рейтинг. Якби ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ купив канал через підставні структури, коли він був на 15 місці в рейтингу – це була б одна ціна, коли ж він виявився вже 8-му в рейтингу, ціна удвічі вища», - пояснив О.БРИГИНЕЦЬ. На сьогодні, за його словами, завдання стоїть опустити рейтинг комунальних ЗМІ і показати, що вони збиткові, що у них немає рейтингу, з тим, аби на момент введення туди інвесторів взяти з них менше грошей.

На думку О.БРИГИНЦЯ, приватизація столичного медіа-холдингу є одним з елементів монополізації ринку ЗМІ перед майбутніми виборами.

«На рівні країни це буде «Інтер» з його сателітними каналами. На рівні Києва відбуватиметься своєрідна ситуація. Створюються ще декілька медіа-холдингів. Тобто буде спроба прибрати з ринку слабких гравців, включити все це в декілька «партійних» або «навколопартійних», або «навколополітичних» медіа-холдингів і таким чином впливати на ситуацію регульованіше, як це відбувається в Росії», - сказав депутат.

О.БРИГИНЕЦЬ висловив переконання, що зараз перед Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ поставлено завдання «відібрати якомога більше голосів у Києві від демократичних фракцій».

Довідка УНІАН. 14 червня Київська міська рада ухвалила рішення про створення медіа-холдингу комунальних засобів масової інформації. Згідно з рішенням, планується реорганізувати комунальні підприємства «Редакція газети «Хрещатик», «Редакція газети «Вечірній Київ», Редакція газети «Українська столиця», «Телерадіокомпанія «Київ», «Радіостанція «Голос Києва» шляхом злиття в закрите акціонерне товариство «Київський медіа-холдинг». Планується, що 51% акцій холдингу належатимуть територіальній громаді Києва, а решта 49% будуть віддані інвесторам на конкурсних умовах. Рішення ухвалено з метою підвищити ефективність використання коштів міського бюджету.