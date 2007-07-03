Європі сподобалася ідея Ющенка

Ідея двопалатного парламенту, яку озвучив Президент України Віктор ЮЩЕНКО, є прийнятною для більшості країн Євросоюзу.

Про це заявив голова делегації міжпарламентської співпраці ЄС-Україна Адріан СЕВЕРІН, повідомляє “Німецька хвиля ”.

На його думку, ця ідея навряд чи може викликати у європейців здивування, оскільки в багатьох державах ЄС існує саме така структура. При цьому А.СЕВЕРІН наголосив, що двопалатний парламент є сильнішим за однопалатний. “Двопалатний парламент дуже важко зробити корумпованим, більш складно на нього тиснути, його важче контролювати. Тому він є сильнішим та більш незалежним”, - зазначив А.СЕВЕРІН.

Водночас, на його думку, з огляду на те, що в європейських країнах така структура спирається на певні традиції, яких немає в Україні, “у цій державі потрібно чітко визначити компетенції двох палат, щоб вони не повторювали двічі одну й ту саму процедуру”.

А.СЕВЕРІН вважає, що нижню палату можна було б обирати за партійними списками, а верхню - по конкретних кандидатурах на регіональному рівні.

"Окрім цього, кожний закон обдумувати двічі - не така вже й погана ідея”, - зауважив депутат Європарламенту.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив про необхідність створення в Україні двопалатного парламенту. «Це дасть змогу укріпити представництво регіонів у законодавчому органі і підвищити відповідальність і якість законотворчості», - вважає В.ЮЩЕНКО.