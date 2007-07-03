Суркіс закликає Ющенка спростити дозвільну систему

Федерація футболу України пропонує Координаційному комітету з підготовки Євро-2012 під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА спростити дозвільну систему в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні сказав президент ФФУ Григорій , виступаючи на семінарі «УЄФА Євро-2012 – можливості для інвесторів».

Він повідомив, що зробить все можливе, щоб найближчим часом була запроваджена нова ефективна і прозора система впровадження в життя приватних фінансових ініціатив. Президент ФФУ наголосив, що це питання є одним з найважливіших в контексті виконання Україною взятих на себе зобов’язань перед УЄФА.

Г.СУРКІС повідомив, що на засіданні Координаційного комітету з підготовки Євро-2012 мова буде йти про ініціативу ФФУ створити принципово новий механізм дозвільної системи, яка має бути максимально лібералізована. «Інвестор-2012 не повинен блукати безкінечними коридорами в пошуках підписів і печаток», - наголосив Г.СУРКІС, зазначивши, що всі процедурні моменти мають бути зведені до єдиного пакету. Зокрема, якщо інвестор отримає право на будівництво готелю, то він має автоматично на руки отримувати всі юридичні документи на землю і інші дозвільні документи.

Г.СУРКІС висловив сподівання, що Президент позитивно сприйме цю ініціативу. «Я завжди відкритий до контактів в будь-якому форматі. Якщо посередницька місія ФФУ допоможе вам знайти взаємовигідні контакти, вважайте цю територію постійно діючим переговорним майданчиком», - сказав Г.СУРКІС, звертаючись до бізнесменів.