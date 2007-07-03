Кучма: Росія має дякувати Україні за урок «помаранчевої революції»

Екс-президент України Леонід Кучма в інтерв`ю «Комсомольській правді в Україні» заявив, що в Росії, на його думку, сценарій «кольорової революції» - неможливий.

«Всі ці спроби (перехоплення влади) відносно до Росії - несерйозні. Абсолютно! У Росії є найголовніше - політична стабільність. А це багато чого варте, - сказав Кучма. - Це весь світ цінує, а особливо світ бізнесу. Коли політики говорять одне, то бізнес про Росію говорить зовсім інше. Він каже: треба берегти як зіницю ока цю стабільність. Мені подобається, що у основних політичних партій в Росії з`явилося хороше гасло на американський зразок: «Росія понад усе!»

Варіанти, аналогічні «справі Гонгадзе» і пов`язаним з гучними вбивствами звинуваченням на адресу президента, в Росії вже провалилися. У цьому зійшлися і Кучма і кореспондент видання. Екс-президент вважає, що Путін, як людина розумна, навчився на чужих помилках. І забезпечив законодавчо закріплений контроль над фінансовою діяльністю неурядових організацій.

«Думаю, Росія повинна дякувати Україні, що ми дали хороший урок «помаранчевої» революції. І висновки вона дуже серйозні зробила, судячи з тих кроків, які робляться, - зауважив Кучма.

"Росія ж подивилася, що було в Україні - сотні неурядових організацій, які працювали під красивими гаслами, а насправді... І прийняла чіткі і жорсткі законодавчі акти. Шуму на Заході багато було - що це утиски демократії, свободи слова і так далі. Але коли побачили, що ж прийняла Росія... Виявляється, нічого особливого, все в рамках європейських стандартів: хочеш працювати - працюй, але ти ж - організація і повинна бути підконтрольна - куди гроші, кому і звідки?

А хіба в Європі або в США неурядові організації працюють безконтрольно? – запитав Кучма. І сам же відповів - Там все під контролем. В усякому разі, під податковим контролем, який для людей буває страшнішим за політичний».