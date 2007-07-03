Думка КС Януковича більше не цікавить?

Прем`єр-міністр України Віктор Янукович 2 липня підписав розпорядження про відкликання з Конституційного суду України конституційного подання Кабінету міністрів від 3 жовтня 2006 р. Як сьогодні повідомляє урядовий портал, відкликане конституційне подання Кабміну від 3 жовтня 2006 р. щодо офіційного тлумачення ч.8 ст.83, п.12 ч.1 ст.85, п.9 ч.1 ст.106, ч.3 та 4 ст. 114 Конституції України.

Як зазначає РБК, у ч.8 ст. 83 визначається процедура внесення парламентською коаліцією пропозицій Президенту щодо кандидатури прем`єр-міністра України, а також внесення пропозицій щодо кандидатур членів Кабінету міністрів.

У п.12 ч. 1 ст. 85 йдеться про те, що Верховна Рада за поданням Президента призначає прем`єр-міністра, міністра оборони, міністра закордонних справ України, а також за поданням прем`єр-міністра України призначає інших членів Кабінету міністрів України, голову Антимонопольного комітету України, голову Державного комітету телебачення та радіомовлення України, голову Фонду державного майна України, та звільняє зазначених осіб з посад і вирішує питання про відставку прем`єр-міністра України та членів Кабінету міністрів України.

Згідно з п.9 ч.1 ст. 106 Основного закону, Президент України вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, подання про призначення Верховною Радою України прем`єр-міністра України в строк не пізніше ніж на п`ятнадцятий день після одержання такої пропозиції.

У ч. 3 та 4 ст 114 Конституції йдеться про те, що кандидатуру для призначення на посаду прем`єр-міністра України вносить Президент України за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, або депутатської фракції, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України. Міністр оборони України, міністр закордонних справ України призначаються Верховною Радою України за поданням Президента України, інші члени Кабінету міністрів України призначаються Верховною Радою за поданням прем`єр-міністра.