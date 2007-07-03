Рейтинг активності депутатів ВР V скликання

Верховна Рада V скликання не змогла налагодити ефективної роботи, а партії, представлені в парламенті, не змогли виконати своїх передвиборчих обіцянок.

Про це свідчать результати дослідження “Діяльність Верховної Ради V скликання: уроки для політиків та виклики для виборців”, проведеного фундацією “Відкрите суспільство”.

Як передає кореспондент УНІАН, директор фундації Юрій СИРОТЮК презентуючи сьогодні в УНІАН дослідження, зокрема, підкреслив, що парламент не зміг налагодити ефективної роботи в умовах політичної реформи.

“На жаль, ми мусимо констатувати, що, отримавши додаткові повноваження, ВР не продемонструвала більше відповідальності”, - наголосив він, додавши, що цей парламент, маючи набагато більше важелів, ніж попередній, використав більшість свого часу на боротьбу за повноваження, а не на реалізацію передвиборчих програм.

Ю.СИРОТЮК стверджує, що і парламентська більшість, і парламентська меншість мали можливість виконувати свої передвиборчі обіцянки.

“Ми можемо стверджувати, що цей парламент мав найкращі умови для своєї діяльності, вперше більшість була сформована не штучно, наприклад, з боку Адміністрації Президента, а на основі вимог Конституції, вперше парламентська більшість сформувала свій уряд, і в Україні діяла зв’язка “уряд – парламент”. Так само опозиція мала досить хороші умови для реалізації своїх повноважень і обіцянок, адже вперше опозиція отримала партнера у вигляді Президента”, - наголосив він.

Водночас він зауважив, що це не призвело до збільшення відповідальності ВР. Найбільшим негативом в діяльності коаліції Ю.СИРОТЮК назвав те, що коаліція так і не спромоглась ухвалити програму діяльності власного уряду, таким чином позбавивши себе право контролю за ним.

Також до негативів він відніс те, що уряд не вдався до реалізації стратегічних ініціатив реформування країни, хоча всі політичні партії, ідучи на вибори, заявляли про наявність у них пакету необхідних реформ.

Разом з тим він зауважив, що цей парламент працював лише рік, а зазвичай парламент перший рік “використовує на розкачку”.

Також він поінформував, що його фундація провела аналіз парламентської активності депутатів від усіх фракцій. Експерти дійшли висновку, що рейтинг продуктивності роботи депутатів часто не співпадає з їх місцем у списку. Тому фундація передала кожній політичній силі рейтинги депутатів з пропозицією на їх основі формувати нові списки.

Так, у Партії регіонів перший номер Віктор ЯНУКОВИЧ в рейтингу активності займає 149 місце із 186, а перше займає №19 списку Олександр ЄФРЕМОВ.

У БЮТ лідер списку Юлія ТИМОШЕНКО займає 3 місце, а очолює список активності депутатів №3 списку БЮТ Микола ТОМЕНКО.

В “Нашій Україні” №1 списку Юрій ЄХАНУРОВ займає 72 місце у рейтингу (з 81 місця), а очолює рейтинг №16 у списку Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

В СПУ №1 Олександр МОРОЗ займає 11 місце за активністю з 33 депутатів, очолює рейтинг №25 Сергій МАТВІЄНКОВ.

В КПУ №1 Петро СИМОНЕНКО є 2-й, першим в рейтингу - №10 Петро ЦИБЕНКО.