Кучма знову закурив – від нервів...

Екс-президент України Ленід Кучма знову почав палити. У інтерв`ю “Комсомольській правді в Україні” він сам зізнався в цьому, відповідаючи на запитання, чи правда, що колишній глава держави знову потягнувся до сигарети? “Так, на жаль. Коли нервуюся, одразу за сигарету хапаюся», - сказав Кучма.

Про те, що Україна, на думку кореспондента КП, зараз нагадує Росію 1991, 1993 років, коли там путчі відбувалися, Кучма вважає за краще навіть і не думати: "Не дай Бог таких паралелей», - відмахнувся він. Але з тим, що «теза Березовського» (про «перехоплення влади» в Росії) - калька з українських «помаранчевих» буднів, не роздумуючи погодився: «Звичайно. Мені теж так здається».

Попри те, що події в країні спровокували екс-президента повернутися до шкідливої звички, від можливості впливати на українську політику (навіть гіпотетичної) Кучма, як він стверджує сам, свідомо відмовляється. «Я прагну нікуди не лізти. І у мене бажання жодного немає абсолютно, - заявив він. - Я переситився. А ще питання в тому, чи є бажання у політиків слухати».

З Президентом Ющенком Кучма зустрічався нещодавно – «на концерті Елтона Джона». На запитання, про що говорили, вважав за краще не відповідати: "Не будемо ми про це писати».

Натомість Кучма пообіцяв кореспондентові КП знову кинути палити: «Ось обстановка трохи стабілізується, і одразу кину».