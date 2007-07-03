Ляпіна ”застукала” Симоненка, коли той ”косив” під Вітренко

“До таких заяв Симоненка потрібно ставитися виключно з почуттям гумору”, - зазначила у розмові з сайтом RAZOMнародний депутат п’ятого скликання, член Президії партії “Наша Україна” Ксенія Ляпіна, коментуючи вчорашню заяву лідера КПУ Петра Симоненка. Той зауважив, що Президент, мовляв, реалізовує курс створення держави, очолюваної націоналістичним диктатором. Симоненко вважає, що двопалатний парламент призведе до федералізації України, з “подальшим її розділенням на декілька територіальних утворень під протекторатом інших країн”.

“КПУ давно розпочали передвиборчу кампанію, ще тоді, коли виступили з критикою Партії регіонів за їх недостатню рішучість, - вважає Ляпіна. – Комуністи продовжують використовувати знайомі їх потенційним виборцям гасла. Подібні заяви – це елемент їх кампанії, яку вони вибудовуватимуть на тих же принципах, на яких програла минулі вибори Наталя Вітренко. Це буде антинатівська, антиамериканська, антиглобалістична, антиукраїнська риторика”.

“Ющенко лише запропонував до обговорення ідею двопалатного парламенту. В ході дискусії з’ясується потрібен він чи ні”, - переконана народний депутат.

Вона наголосила, що в Європі є унітарні країни, які мають двопалатні парламенти: “Тому двопалатний парламент – не може бути шляхом до федералізації держави”.

“Найголовніше, що Ющенко підняв проблему відповідальності депутатів перед своїми виборцями і їх зв’язку з місцевими громадами. Адже сьогодні на всіх зустрічах, які ми проводимо, найголовніше питання від виборців - як відновити зв’язок місцевих громад із своїми депутатами у місцевих, районних, обласних радах та парламенті. Зараз цього зв’язку немає. Люди не відчувають, що можуть впливати на політиків”, - зауважила Ляпіна.

Говорячи про погрози Симоненка щодо встановлення протекторату інших держав над Україною, вона підкреслила: “Зараз можна з певністю говорити лише про те, що деякі політичні сили перебувають під потужним впливом нашої східної сусідки. І сила, яку очолює пан Симоненко, не виключення”.