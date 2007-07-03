Президент зробив рокіровку в РНБО

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом увів до складу Ради національної безпеки і оборони України генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА, вивівши зі складу РНБО Віктора ШЕМЧУКА.

Текст відповідного Указу оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня Президент України В.ЮЩЕНКО своїм указом поновив Святослава ПІСКУНА на посаді генерального прокурора України.

3 травня В.ЮЩЕНКО вивів зі складу РНБО О.МЕДВЕДЬКА, який обіймав посаду генерального прокурора до призначення С.ПІСКУНА. Цим же указом глава держави увів до складу Радбезу С.ПІСКУНА.

24 травня В.ЮЩЕНКО звільнив С.ПІСКУНА з посади генпрокурора, призначивши виконуючим обов’язки генпрокурора Віктора ШЕМЧУКА.

1 червня Президент своїм указом відновив дію указу від 4 листопада 2005 року «Про призначення О.МЕДВЕДЬКА Генеральним прокурором України».