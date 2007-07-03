В УНП натякають Луценку, що він - ніхто, і звати його - ніяк

В Українській народній партії сумніваються, що підписана “Нашою Україною” та “Народною самообороною” декларація про об’єднання є офіційним документом про утворення виборчого блоку.

Зокрема, як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, на думку керівника юридичного департаменту УНП Андрія МОСТИСЬКОГО, "Декларація об’єднання демократичних сил”, підписана 28 червня 2007 року між НСНУ та „Народною самообороною”, не може вважатися офіційним документом про утворення виборчого блоку, як це коментують багато політиків та ЗМІ".

Юрист аргументував свою думку тим, що відповідно до закону, кандидатів у народні депутати може висувати партія, яка зареєстрована не пізніш ніж за 365 днів до дня виборів, або виборчий блок партій за умови, що всі партії, які входять до його складу зареєстровані не пізніш як за 365 днів до дня виборів.

Між тим, зазначив А.МОСТИСЬКИЙ, за інформацією Міністерства юстиції, станом на 2 липня 2007 року політична партія під назвою „Народна самооборона” не зареєстрована, а Юрій Ю.ЛУЦЕНКО не очолює жодної із зареєстрованих політичних партій.

“Отже, „Народна самооборона” не є суб’єктом виборчого процесу і тому не може висувати кандидатів у народні депутати ні самостійно, ні в блоці з іншими партіями”, - підкреслив юрист.

Він також додав, що Ю.ЛУЦЕНКО може бути включений до виборчого списку як позапартійний.

Окрім того, сказав А.МОСТИСЬКИЙ, “існують певні сумніву в тому, що партії „Вперед Україно” та Християнсько–демократичний союз, які неформально стоять за політичним брендом „Народна самооборона”, офіційно уповноважували Ю.ЛУЦЕНКА на підписання будь-яких документів, в тому числі про їх негайну ліквідацію ще до виборів”.

При цьому юрист підкреслив, що документи від імені політичного об’єднання „Рух-Українська правиця”, до якого входять УНП, НРУ та УРП „Собор”, підписуються керівниками усіх трьох згаданих партій.

“Європейська політична культура передбачає, зокрема, і коректність та легітимність підписання документів", - додав А.МОСТИСЬКИЙ.