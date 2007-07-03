Завтра Ющенко укладе угоду з олігархами (список)

Завтра, 4 липня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе зустріч з представниками великого національного бізнесу, результатом якої має стати підписання Меморандуму про співпрацю влади та великого бізнесу.

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

У ході зустрічі сторони обговорять податкову реформу та процес підготовки проекту нового Податкового кодексу, ситуацію із дотриманням прав власності, проблему поширення рейдерства.

Серед запрошених на зустріч – В’ячеслав БОГУСЛАЄВ (ВАТ «Мотор-Січ»), Таріел ВАСАДЗЕ (корпорація «Укравто»), Ігор ВОРОНІН (ЗАТ «УкрГазЕнерго»), Костянтин ЖЕВАГО (група «Фінанси і кредит»), Вадим НОВИНСЬКИЙ (Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат), Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ (компанія «ХХІ Век»), Олексій ПОРОШЕНКО (ЗАТ «Укрпромінвест»), Олександр СЛОБОДЯН (ЗАТ «Оболонь»), Сергій ТАРУТА (корпорація «ІСД»), Сергій ТІГІПКО (фінансова група «ТАС»), Борис ТИМОНЬКІН (АКБ «Укрсоцбанк»), Віктор ТОПОЛОВ (компанія «Київ-Донбас») та інші.