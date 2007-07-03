Головний міліціонер Києва подасть в суд на Тимошенко

Начальник Головного управління МВС України в місті Києві Олексій КРИКУН має намір позиватися до лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО, яка звинуватила його в “кришуванні” земельного і будівельного бізнесу в столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.КРИКУН заявив сьогодні на прес-конференції.

«Те, що вона сказала відносно мене особисто, що я «кришую» будівничий бізнес… То з цього приводу я буду звертатися до суду про захист честі та гідності», - сказав О.КРИКУН.

Крім цього, він зазначив, що Ю.ТИМОШЕНКО згадує в негативному контексті роботу столичної міліції, «коли їй вигідно».

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 27 на 28 червня на вул. Березняківській в Києві невідомі побили людей, які боролися проти забудови скверу. В результаті цього інциденту 13 осіб були госпіталізовані до лікарні з важкими травмами.

Київська міліція 28 червня порушила кримінальну справу за цим фактом за ч.2 ст.296 (хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України.

29 червня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що ініціюватиме відставку мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО через побиття людей на вул. Березняківській.

У зв’язку з цими подіями, Ю.ТИМОШЕНКО також не виключила, що столична міліція тісно пов’язана з представниками «земельної мафії» в Києві.

Також лідер БЮТ вимагала від прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА провести відповідне розслідування факту побиття людей і розглянути доцільність перебування на посаді керівника столичної міліції.