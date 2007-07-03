Соціаліст Мендусь нацькує Генпрокуратуру на Ющенка

Народний депутат п’ятого скликання від Соціалістичної партії України Ярослав МЕНДУСЬ вважає незаконною трансляцію рекламних роликів на підтримку Президента України Віктора ЮЩЕНКА та пропрезидентських політичних сил і просить Генеральну прокуратуру прийняти відповідне рішення з цього приводу.

Про це йдеться у листі Я.МЕНДУСЯ до Генпрокуратури, переданому УНІАН прес-службою СПУ.

У листі Я.МЕНДУСЬ зазначає, що, “починаючи з 21 червня, в ефірі основних телерадіоканалів під виглядом соціальної реклами регулярно транслюються рекламні ролики, що фактично виражають підтримку Президентом України В.А.ЮЩЕНКОМ пропрезидентських політичних сил, зокрема, партії “Народний Союз Наша Україна”, почесним головою якої є сам В.ЮЩЕНКО”. Водночас, на думку автора документа, дається негативна оцінка діям голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА та прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Я.МЕНДУСЬ переконаний, що трансляція роликів відбувається із грубим порушенням чинного законодавства.

Він нагадує, що частиною 1 ст. 8 Закону України “Про рекламу” прямо заборонено використовувати або імітувати зображення Державного Герба України, Державного Прапора України, а також вміщувати зображення фізичної особи або використовувати її ім`я без згоди цієї особи. “У даному випадку ці вимоги порушені, чим завдається істотна шкода авторитету державних символів, порушуються права та законні інтереси” О.МОРОЗА та В.ЯНУКОВИЧА, зображення яких використовуються у рекламі. “Зважаючи на це, незаконні дії службових осіб Секретаріату Президента України, які, перевищуючи свої службові повноваження, змусили засоби масової інформації розмістити рекламу, мають ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 365 (“Перевищення влади або службових повноважень”) Кримінального кодексу України”, - вважає Я.МЕНДУСЬ.

Він також зазначає, що рекламні матеріали транслюються під виглядом соціальної реклами. Однак, “фактично розміщені матеріали мають характер передвиборчої агітації, і їх розміщення поза часовими рамками виборчого процесу, із порушенням правил виборчого законодавства щодо ведення передвиборчої агітації грубо порушує принципи виборчого права”, - переконаний Я.МЕНДУСЬ.

На його думку, “незаконне розміщення рекламних матеріалів може спотворити волевиявлення виборців на виборах і у зв’язку із цим характеризується високим ступенем суспільної небезпечності. Крім того, існує висока ймовірність того, що при розміщенні згаданої вище “соціальної реклами” мало місце примушування засобів масової інформації до розміщення матеріалів, причому безоплатного. У разі, якщо це припущення підтвердиться, має місце перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого виборчого права, перешкоджання діяльності інших суб`єктів виборчого процесу, поєднане з примушуванням, що вчинене службовою особою з використанням свого службового становища, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого ч. 3 ст. 157 (“Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача”) КК України. Також описані дії мають ознаки складу злочину, передбаченого ст. 171 (“Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів”) Кримінального кодексу України”.

“Враховуючи, що у діях осіб, що розмістили у засобах масової інформації матеріали рекламного характеру, наявні ознаки складів злочину, передбачених ч. 3 ст. 157, ст. 171, ч. 1 ст. 365 Кримінального кодексу України”, Я.МЕНДУСЬ просить вважати це депутатське звернення також повідомленням про вчинення злочину, провести перевірку викладених відомостей і прийняти відповідне рішення.