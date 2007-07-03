Порошенко заявляє, що інтрига протримається до четверга

Ім`я політика, який очолить виборчий список демократичного блоку на виборах 30 вересня, буде відоме у четвер у другій половині дня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив член Ради партії «Народний Союз Наша Україна» Петро ПОРОШЕНКО.

На думку П.ПОРОШЕНКА, великі шанси очолити список має лідер Громадянського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО.

П.ПОРОШЕНКО також вважає, що список повинна очолити та людина, яка допоможе одержати велику перемогу, й визначення її має відбуватися не тільки з урахуванням думки політиків, а й з урахуванням думки виборців, зокрема, шляхом соціологічних опитувань.

У той же час П.ПОРОШЕНКО зазначив, що для нього непринципово, під яким номером він увійде до виборчого списку.

«Я не вважаю, що місце в списку визначає ту роль, яку кандидат у народні депутати відіграє в партії та суспільстві. Тому для мене непринципово, перша це або друга, або третя, або четверта десятка», - підкреслив П.ПОРОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 28 червня лідери «Нашої України» і «Народної самооборони» Вячеслав КИРИЛЕНКО і Ю.ЛУЦЕНКО підписали декларацію про створення єдиного виборчого блоку.