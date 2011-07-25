Кірєєв знову відмовив Тимошенко

Головуючий на судовому процесі суддя Печерського районного суду Родіон КІРЄЄВ відмовив екс-прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО та її захисникам у задоволенні клопотання про закритті кримінальної справи щодо газових угод.

Як передає кореспондент УНІАН, текст відповідної постанови суду Р.КІРЄЄВ оголосив після перерви у судовому засіданні.

«У задоволенні клопотання відмовити. Рішення суду не підлягає оскарженню», - сказав Р.КІРЄЄВ.

Крім того, у постанові він зазначив, що подання клопотання про закриття кримінальної справи є передчасним і нагадав, що раніше суд вже двічі відмовлявся закрити кримінальну справу, оскільки для цього немає підстав.

Суддя Р.КІРЄЄВ також зауважив, що адвокати Ю.ТИМОШЕНКО своїми розлогими обгрунтуваннями клопотань «свідомо затягують судовий розгляд справи».