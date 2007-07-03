Мороз вже лякає позачерговою сесією

Голова Верховної Ради України п’ятого скликання Олександр МОРОЗ заявляє, що в нього є необхідна кількість депутатських заяв для скликання позачергової парламентської сесії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ заявив сьогодні у Києві, зазначивши, що проведення позачергової сесії парламенту цілком можливо.

“У мене є 162 підписи депутатів, які вимагають проведення позачергової сесії”, - зокрема сказав він.

Водночас О.МОРОЗ зауважив: “Але там є доручення, мені як голові, скликати її, коли ця потреба стане нагальною. Нагальною вона може стати за різних обставин – я поки що сказати не можу, оскільки є багато варіантів”.

Говорячи про питання, що можуть стати предметом розгляду на позачерговій сесії парламенту, О.МОРОЗ зазначив, що вони можуть бути “різні”.

У цьому контексті він додав: “Я не думав, що питання внесення змін до Конституції може бути нагальним на цей період, але після тих абсолютно невитриманих - з точки зору права і логіки розвитку конституційного процесу в Україні - заяв Президента, я вважаю, що це може бути теж тема. Хоч би для обговорення рівня загрози для суспільства, яке несе реалізація цих ініціатив для народу”.

Водночас О.МОРОЗ не відповів на запитання, на яку дату може бути призначено відкриття позачергової сесії.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня Верховна Рада V скликання закрила свою третю сесію.

Четверту сесію V скликання планується відкрити 4 вересня, а закінчити її роботу - 11 січня 2008 року.