Завтра засідання Кабміну не буде

16:55, 03 липня 2007
Політика
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"Кот - за двери, мыши - в пляс..."

Завтра, 4 липня, проведення засідання Кабінету Міністрів України не заплановане.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кабміну.

«Засідання Кабміну не буде», - повідомили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ проходить курс реабілітації в іспанській клініці, де йому було зроблено операцію на нозі. Виконання обов`язків голови уряду покладено на першого віце-прем`єр-міністра, міністра фінансів України Миколу АЗАРОВА.

Довідка УНІАН. Засідання Кабінету Міністрів України зазвичай проходять по середах.

 

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