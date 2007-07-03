Завтра засідання Кабміну не буде
16:55, 03 липня 2007Політика
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"Кот - за двери, мыши - в пляс..."
Завтра, 4 липня, проведення засідання Кабінету Міністрів України не заплановане.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кабміну.
«Засідання Кабміну не буде», - повідомили в прес-службі.
Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ проходить курс реабілітації в іспанській клініці, де йому було зроблено операцію на нозі. Виконання обов`язків голови уряду покладено на першого віце-прем`єр-міністра, міністра фінансів України Миколу АЗАРОВА.
Довідка УНІАН. Засідання Кабінету Міністрів України зазвичай проходять по середах.
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