Завтра засідання Кабміну не буде

Завтра, 4 липня, проведення засідання Кабінету Міністрів України не заплановане.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кабміну.

«Засідання Кабміну не буде», - повідомили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ проходить курс реабілітації в іспанській клініці, де йому було зроблено операцію на нозі. Виконання обов`язків голови уряду покладено на першого віце-прем`єр-міністра, міністра фінансів України Миколу АЗАРОВА.

Довідка УНІАН. Засідання Кабінету Міністрів України зазвичай проходять по середах.