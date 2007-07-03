Лавринович звільнив суддів, призначених Ющенком

Призначені Президентом голови судів та їх заступники незаконно перебувають на цих посадах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін`юсту, положення про призначення Президентом України голів судів та їх заступників втратило чинність з дня ухвалення Конституційним Судом відповідного рішення.

У своєму висновку Міністерство юстиції також повідомляє Кабінет Міністрів, що рішення Конституційного Суду засвідчує, що всі без винятку судді, призначені на адміністративні посади після ухвалення Конституційним Судом України Рішення від 16 травня 2007 року №1, перебувають на цих посадах незаконно, відповідно їх дії на цих посадах чиняться всупереч Конституції України (зокрема, частини другої статті 19) та законів України.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня ц.р. Конституційний Суд України визнав неконституційним призначення Президентом голів судів та їхніх заступників.

КС вважає, що надання Президентові України частиною п’ятою статті 20 Закону повноважень призначати суддю на посаду голови, заступника голови суду, а також звільняти його з цієї посади суперечить статті 106 Конституції України, тобто це положення Закону є неконституційним.

КС вважає, що питання про призначення на посаду голови, заступника голови суду та звільнення його з цієї посади (крім адміністративних посад у Верховному Суді України) мають бути врегульовані в законодавчому порядку.