Новим прем`єр-міністром можуть стати Кириленко, Луценко або Балога

Народний депутат України V скликання Олександр ТРЕТЬЯКОВ прогнозує, що кандидатами на посаду прем’єр-міністра від «Нашої України» після формування нової каденції парламенту можуть стати В’ячеслав КИРИЛЕНКО, Віктор БАЛОГА або Юрій ЛУЦЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТРЕТЬЯКОВ повідомив сьогодні журналістам, перебуваючи в місті Гайворон на Кіровоградщині.

На думку О.ТРЕТЬЯКОВА, в будь-якому випадку новим прем’єром від «Нашої України» буде найбільш рейтинговий політик, який, водночас, уміє плідно працювати. Між тим депутат підкреслив, що не бажає обговорювати дану тему, оскільки вона не на часі.