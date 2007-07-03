Третьяков про перспективи співпраці з Блоком Тимошенко

Народний депутат України V скликання Олександр ТРЕТЬЯКОВ оцінює перспективи співпраці з Блоком Тимошенко, як очевидні.

Щодо коаліційної угоди, підписаної з БЮТ, то, за словами О.ТРЕТЬЯКОВА, вона уже ніколи не буде скасована. «Ми будемо врівноважувати один одного і підтримувати баланс. Сторінка непорозуміння і чвар перегорнута. Ми зрозуміли, що окремо БЮТ і «Наша Україна» ніколи не наберуть 51% голосів виборців. Тому ми приречені бути разом», - зауважив О.ТРЕТЬЯКОВ.

За його словами, кандидатура прем’єр-міністра від БЮТ очевидна і не підлягає обговоренню.

Умовами коаліційної угоди, підписаної між «НУ» і БЮТ, передбачено, що делегувати кандидатуру на посаду прем`єр-міністра буде партія, що набрала більшу кількість голосів на виборах. «Якщо ми говоримо про розподіл посад (у майбутньому Кабміні – Ред.), то ми підписали угоду з БЮТ – 50 на 50. Природно, що партія, яка більше набере на виборах, делегуватиме свого представника на пост прем`єр-міністра», - сказав Третяков.

На запитання, чи довіряє «Наша Україна» підписаному в БЮТ документу про співпрацю в коаліції, О.ТРЕТЬЯКОВ зауважив, що довіряє не паперу, а тим помилкам, що були зроблені у 2005 році. «Якщо політики з БЮТ та «Нашої України» вдруге наступлять на одні й ті самі граблі, тоді їм не місце у парламенті», - наголосив він.

За словами О.ТРЕТЬЯКОВА, у разі, якщо на парламентських виборах перемагає Партія регіонів і отримує більшість голосів виборців, «Наша Україна» спокійно сприйме ситуацію, але надалі працюватиме в опозиції.