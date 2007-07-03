Зварич розкриває план Мороза щодо термінової зміни Конституції

Представник Президента України у парламенті Роман ЗВАРИЧ наголошує, що зміни до Конституції України можуть бути внесені лише на чергових сесіях Верховної Ради.

Як повідомляє прес-служба "Нашої України", про це Р.ЗВАРИЧ заявив після повідомлення голови Верховної Ради України п’ятого скликання Олександра МОРОЗА, що в нього є необхідна кількість депутатських заяв для скликання позачергової парламентської сесії.

“Відповідно до розділу 13 Основного закону, вносити зміни до Конституції України можна лише на чергових сесіях. Це також випливає із окремого рішення Конституційного Суду і самого тексту Конституції. В іншому випадку можна було б змінити Основний закон протягом двох днів”, - сказав Р.ЗВАРИЧ.

"Тобто, за логікою МОРОЗА, в останній день чергової сесії можна прийняти закон про внесення змін до Конституції у першому читанні, а наступного дня, на позачерговій сесії, остаточно змінити Основний закон. Такі плани спікера п’ятого скликання суперечать положенням, які передбачені 13 розділом Конституції. У ній прописано, що зміни до Основного закону приймаються лише на двох чергових сесіях ВР", - підкреслив представник Президента в парламенті.

Водночас Р.ЗВАРИЧ нагадав, що парламент втратив свою повноважність. “Про які компетенції ВР цього скликання ми можемо говорити? – спитав він. - МОРОЗ вчергове демонструє свою згубну позицію, розуміючи, що на позачергових виборах його політична сила отримає удар, який може бути смертельним для СПУ”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова ВР п’ятого скликання О.МОРОЗ заявив, що в нього є необхідна кількість депутатських заяв для скликання позачергової парламентської сесії. Говорячи про питання, що можуть стати предметом розгляду на позачерговій сесії парламенту, О.МОРОЗ між іншим сказав: “Я не думав, що питання внесення змін до Конституції може бути нагальним на цей період, але після тих абсолютно невитриманих - з точки зору права і логіки розвитку конституційного процесу в Україні - заяв Президента, я вважаю, що це може бути теж тема. Хоч би для обговорення рівня загрози для суспільства, яку несе реалізація цих ініціатив для народу ”.