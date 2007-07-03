Третьяков: В Україні депутатська недоторканність не потрібна
21:11, 03 липня 2007Політика
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Аргументи народного депутата
Народний депутат від «Нашої України» Олександр Третьяков вважає, що депутатська недоторканність необхідна тільки в тоталітарних державах, а Україна такою, на думку депутата, не є. Про це, як передає кореспондент «Главреда», він сказав журналістам у Гайвороні на Кіровоградщині.
«Депутатська недоторканність необхідна тільки в тоталітарних державах. В Україні, де є свобода слова і демократія, вона не потрібна, і ми її зніматимемо», - сказав Третьяков.
За його словами, скасування депутатської недоторканності - одне з перших завдань, які «Наша Україна» вирішуватиме в новому парламенті.
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