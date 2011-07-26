Львівська міська рада хоче заборонити святкувати визволення міста

Львівська міська рада підготувала позов до Львівського окружного адміністративного суду, аби заборонити заходи 27 липня, заплановані представниками ветеранських і молодіжних організацій, а також членами КПУ.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, до міськради надійшли чотири заявки на проведення заходів у Львові 27 липня в однаковий час та одному місці. Дві з них - від Львівської міської ради ветеранів, по одній - від молодіжної громадської організації «Сокіл» та від КПУ.

«Юридичне управління Львівської міської ради має підстави вважати, що проведення акцій 27 липня може спричинити загрозу громадській безпеці. В нас є лист від міського Управління внутрішніх справ також з клопотанням звернутись до суду з метою гарантування громадської безпеки 27 липня», - сказала УНІАН начальник юридичного управління міськради Гелена ПАЙОНКЕВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, на 27 липня у Львові заплановано урочисті заходи з нагоди річниці визволення Львова і жалобні – за жертвами Скнилівської трагедії.

Як повідомив УНІАН голова Львівської обласної організації Антифашистського комітету України Олександр КАЛИНЮК, 27 липня у Львові відбудеться урочистий мітинг з нагоди 67-ї річниці визволення міста від фашистських загарбників.

Він зазначив, що мітинг, ініційований рядом ветеранських організацій Львівщини, представниками обласних осередків Антифашистського комітету і КПУ, розпочнеться об 11.00 на вулиці Стрийській біля Монументу воїнам-визволителям Львова.

За словами О.КАЛИНЮКА, організатори не володіють інформацією про можливі провокації з боку націоналістичних сил під час проведення урочистих заходів.

У коментарі УНІАН заступник голови Львівської обласної організації ВО «Свобода», депутат Львівської облради Андрій ХОЛЯВКА заявив, що «27 липня ВО «Свобода» не планує проведення будь-яких заходів».

Цього дня, за його словами, представники ВО «Свобода» візьмуть участь у вшануванні пам’яті жертв Скнилівської трагедії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облдержадміністрації, 27 липня об 11.00 біля каплиці розпочнеться реквієм пам’яті загиблих внаслідок авіакатастрофи, що сталася на військовому летовищі «Скнилів» у 2002 році.

Священики різних конфесій проведуть поминальний молебень також біля пам’ятного знаку на місці падіння літака і на Голосківському кладовищі.

Довідка УНІАН. На Скнилівському аеродромі у Львові 27 липня 2002 року на авіашоу внаслідок падіння винищувача Су-27УБ у натовп глядачів загинули 77 осіб (серед них 28 дітей) і постраждали близько 250. За кількістю загиблих вважається найбільшою катастрофою в історії авіаційних свят.