У Нашій Україні вважають, що лідером мегаблоку має стати Кириленко
Аргументи Зиновія Шкутяка
|Зіновій Шкутяк
Як передає кореспондент УНІАН, про це З.ШКУТЯК заявив сьогодні на прес-конференції в Донецьку.
У той же час, З.ШКУТЯК підкреслив, що формування першої п`ятірки мегаблоку - "не та проблема, яку сьогодні слід вирішувати". "У нас багато важливіших, серйозніших проблем, ніж хто буде перший у списку", - вважає він.
При цьому З.ШКУТЯК підкреслив, що головним з подібних проблем є справедливе і своєчасне донесення до жителів Донецької області позиції мегаблоку.
"Адже я впевнений, що якщо ми зуміємо справедливо і вчасно донести нашу позицію, то в нас буде не 1,5% голосів у Донецькій області. Це більша проблема, ніж чи буде ЛУЦЕНКО чи КИРИЛЕНКО першим у списку", - додав заступник голови політради "Нашої України".