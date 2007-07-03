У Нашій Україні вважають, що лідером мегаблоку має стати Кириленко

Депутат Верховної Ради V скликання, заступник голови політради "Нашої України" Зіновій ШКУТЯК вважає, що лідером виборчого мегаблоку "Нашої України", "Народної самооборони" та "Української правиці" має стати лідер "Нашої України" В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це З.ШКУТЯК заявив сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

У той же час, З.ШКУТЯК підкреслив, що формування першої п`ятірки мегаблоку - "не та проблема, яку сьогодні слід вирішувати". "У нас багато важливіших, серйозніших проблем, ніж хто буде перший у списку", - вважає він.

При цьому З.ШКУТЯК підкреслив, що головним з подібних проблем є справедливе і своєчасне донесення до жителів Донецької області позиції мегаблоку.

"Адже я впевнений, що якщо ми зуміємо справедливо і вчасно донести нашу позицію, то в нас буде не 1,5% голосів у Донецькій області. Це більша проблема, ніж чи буде ЛУЦЕНКО чи КИРИЛЕНКО першим у списку", - додав заступник голови політради "Нашої України".