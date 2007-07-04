За лікування Цушка у Німеччині платять друзі

За лікування міністра внутрішніх справ Василя Цушка платять його друзі.

Про це заявив в ефірі 5 каналу соціаліст Іван Бокий, пише Українська правда.

"За нього платять його друзі, я не уповноважений називати прізвища", - зазначив він.

Після зауваження ведучого, що це суспільно-важлива інформація, Бокий таки повідомив, що одним з тих, хто платить за лікування Цушка є депутат-соціаліст Ігор Урбанський.

"Ігор Урбанський, один з тих, хто підтримує Василя Петровича як друг", - заявив лідер фракції СПУ.

Депутат не повідомив, скільки ще лікуватиметься Цушко, зауваживши, що "в нього ж не просто інфаркт, а обширний".

А на питання ведучого, чи не відповідальніше було б Цушку подати у відставку, він заявив, що "так ставити питання не в традиціях української журналістики".

"Таке ж захворювання було і у Бориса Єльцина, і ніхто не ставив таке питання. Бо це не гуманно і не дуже порядно", - заявив Бокий.

Як відомо, міністр Цушко перебуває на лікуванні за кордоном вже більше місяця.