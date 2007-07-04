Правиця виштовхує Самооборону з мегаблоку?

На черговому етапі переговорів по створенню мегаблоку за участю Нашої України, Народної Самооборони і Правиці, які пройшли вчора в Секретаріаті Президента, Віктор Ющенко як і раніше наполягав на об`єднанні всіх учасників мегаблоку в одну партію. У відповідь лідери Правиці зажадали включити в програму блоку питання, ідеологічно несумісні з позицією Народної самооборони.

За словами пана Тарасюка, в ході дискусії в СП він спробував переконати співбесідників в тому, що створення єдиної партії в порівнянні з необхідністю формування виборчого блоку – питання другорядне, і має вирішуватися тоді, коли стане зрозуміла ідеологічна основа майбутньої політичної сили і механізм її формування. Проте його доводи не справили на президента належного враження, і Віктор Ющенко залишився при своїй думці.

Комерсант-Україназ посиланням на джерела у керівництві партій, що претендують на входження в мегаблок, повідомляє, що Правиця поставила за мету витіснити рух Луценка з числа потенційних учасників мегаблоку. "У мене створилося враження, що в ході переговорів соратники президента не стільки намагаються домовитися, скільки подавити один одного, - сказав співбесідник Ъ.– Правиця, наприклад, розраховує, що, поставивши у голову питання НАТО, воїнів УПА і української мови, зможе витіснити з блоку соціаліста Юрія Луценка. Якщо три тижні тому неузгоджені були тільки назва блоку і ім`я його лідера, то сьогодні таких питань набагато більше".