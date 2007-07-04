У “тваринника” Піскуна з`явилося питання для референдуму

На прийомі з нагоди дня Незалежності Білорусі в посольстві цієї країни високі гості пили “Біловезьку” під неспішне обговорення проблем України.

Тричі екс-генпрокурор Святослав Піскун, як пише “Сєгодня”, розговорився з послом Росії в Україні Віктором Черномирдіним про доцільність референдуму 30 вересня. На думку Піскуна, "Насамперед у українців потрібно запитати, чи можуть мати відношення кінь і собака". Схоже, обидва співбесідники в результатах референдуму, у випадку, якщо таке питання фігуруватиме в бюлетенях, не сумнівалися.

Видання нагадує, що президент Віктор Ющенко запропонував разом з достроковими парламентськими виборами 30 вересня провести референдум, на який винести питання про доцільність політичної реформи, яка урізує повноваження президента.