Ющенко запевнив Буша, що в Україні все буде о`кей

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав Президента Сполучених Штатів Америки Джорджа БУША з національним святом – Днем незалежності.

Як повідомляє прес-служба Президента України, у своєму вітанні В.ЮЩЕНКО відзначив, що “мільйони американських громадян, а також друзів Сполучених Штатів по всьому світу святкують сьогодні разом день народження великої нації, яка стала взірцем свободи, демократії, вільної ринкової економіки та стандартів життя для усього людства”.

За словами Президента України, “ми горді з того, що Сполучені Штати завжди були й залишаються щирим другом та надійним партнером України”.

“Із перших днів існування молодої Української держави США стали її помічником, порадником на непростому шляху впровадження політичних і ринкових реформ, розбудови інституцій державності та пошуку належного місця на міжнародній арені”, йдеться у вітанні.

Також, як відзначив В.ЮЩЕНКО, впродовж останніх п`ятнадцяти років було закладено міцну основу українсько-американських взаємин, які наразі сягнули рівня справжнього стратегічного партнерства.

Президент України висловив переконання, що “співробітництво між нашими країнами, яке охоплює найрізноманітніші сфери політичного, економічного та культурного життя, і надалі поглиблюватиметься на основі традиційної дружби і високого рівня взаєморозуміння”.

В.ЮЩЕНКО також запевнив Дж.БУША, що, попри усі труднощі перехідного періоду та становлення молодої демократії, Україна упевнено та неухильно продовжуватиме рухатися до розбудови громадянського суспільства і сучасної ринкової економіки, повноцінної інтеграції до європейських та євроатлантичних структур.

Президент України побажав американському колезі “міцного здоров`я, родинного затишку, благополуччя та натхнення у Вашій важливій державній діяльності, а дружньому американському народу – миру і процвітання”.