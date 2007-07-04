Балога вважає, що Мороза мучить ностальгія за кріслом

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА називає ”індивідуальною грою Олександра МОРОЗА” скликання будь-якої сесії Верховної Ради V скликання.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це В.БАЛОГА заявив сьогодні.

За його словами, висловлювання голови Верховної Ради п’ятого скликання про можливість скликання позачергової сесії парламенту є елементом його затяжної інформаційної атаки на суспільство, яка має на меті створити ілюзію діяльності О.МОРОЗА.

«Маємо недоброякісну ідею. Адже насправді Олександр Олександрович на сьогодні не має спікерських повноважень і тому не може виконувати жодних керівних функцій у Верховній Раді, яка вже місяць як втратила свою повноважність», - зауважив В.БАЛОГА.

Керівник президентського Секретаріату звернув увагу, що О.МОРОЗ не назвав жодного прізвища депутатів, які нібито письмово ініціювали скликання позачергової сесії, а також не вказав пропоновані питання до порядку денного. «Цей дефіцит конкретики наводить на думку про те, що суспільству запропоновано черговий номер особистої самодіяльності. ВР п’ятого скликання як вищий законодавчий орган держави вже припинила діяльність. Зараз країна готується до позачергових парламентських виборів, а багато депутатів просто-напросто відпочивають на далеких морях», - сказав В.БАЛОГА.

За його словами, очолювана О.МОРОЗОМ Верховна Рада показала суспільству неефективність своєї роботи, ганебний набір зрад, підкупу та порушень Конституції. «Необхідність парламентського оновлення очевидна. У цьому нас підтримують Європа і Америка. Зрештою, це усвідомили і політичні лідери коаліції, які вже давно розпорядилися почати підготовку до голосування 30 вересня. Про самостійний похід у нову Верховну Раду публічно говорили і соціалісти. Тому будь-яке скликання будь-якої сесії цього парламенту – це індивідуальна гра О.МОРОЗА, і саме так слід оцінювати подібні ініціативи у майбутньому», - переконаний глава Секретаріату Президента.

Він наголосив, що Верховна Рада збереться на легітимну сесію тільки в одному випадку – після вересневих виборів. «У будинку під куполом засідатиме парламент шостого скликання. Далеко не факт, що в ньому будуть представлені соціалісти. Можливо, саме тому О.МОРОЗУ хочеться знову і знову посидіти у спікерському кріслі. Однак це його особиста справа, яка не має нічого спільного з інтересами народу та держави», – підкреслив В.БАЛОГА.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня Верховна Рада V скликання закрила свою третю сесію.

Учора, 3 липня, голова Верховної Ради України п’ятого скликання О.МОРОЗ заявив, що в нього є необхідна кількість депутатських заяв для скликання позачергової парламентської сесії. “У мене є 162 підписи депутатів, які вимагають проведення позачергової сесії”, - зокрема сказав він. Водночас О.МОРОЗ зауважив: “Але там є доручення, мені як голові, скликати її, коли ця потреба стане нагальною. Нагальною вона може стати за різних обставин – я поки що сказати не можу, оскільки є багато варіантів”.