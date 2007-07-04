Шуфрич пояснив, що робота - не вовк, до Януковича не втече

Сьогоднішнє засідання Кабінету міністрів було скасоване, оскільки не накопичилося достатньої кількості питань на розгляд, повідомив на прес-конференції в Києві міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «враховуючи літній період часу, відпустки міністрів і чотири святкові дні (28 червня - 1 липня), просто не накопичилася достатня кількість питань, щоб збирати Кабмін».

Як сказав Н.ШУФРИЧ, можна було б провести засідання впродовж 20-30 хвилин, але оскільки минулої середи було розглянуто «достатньо багато питань», було прийнято рішення не готувати за два дні екстрене засідання Кабміну, а через тиждень вирішити всі питання в робочому порядку.

«Це ще раз підкреслює, що сьогодні уряд Віктора ЯНУКОВИЧА працює в нормальному робочому режимі, і засідання Кабміну не використовується для якихось політичних цілей», - заявив Н.ШУФРИЧ.