Хочеш вір, а хочеш - ні: депутат пішов на принцип

Народний депутат Верховної Ради України V скликання Олексій ІВЧЕНКО не балотуватиметься до складу парламенту шостого скликання.

Про це йдеться у його відкритій заяві, оприлюдненій прес-службою “Нашої України”.

“Сьогодні вирішив оголосити про своє принципове і остаточне рішення відмовитися від балотування до складу Верховної Ради шостого скликання”, - заявив О.ІВЧЕНКО.

Він мотивував своє рішення тим, що Верховна Рада має бути оновлена. “Така рішуча вимога все чіткіше лунає від виборців, які хочуть бачити парламент як ефективний і якісний законодавчий орган, а не середовище політичної корупції, конфліктів і непрофесіоналізму”, - зазначив О.ІВЧЕНКО.

Водночас він повідомив про намір зосередитися на партійній роботі.

О.ІВЧЕНКО також висловився на підтримку ініціативи Президента України Віктора ЮЩЕНКА про скасування депутатської недоторканності.

Довідка УНІАН. О.ІВЧЕНКО є головою Конгресу українських націоналістів, що входив до блоку “Наша Україна”. За списками “Нашої України” обирався народним депутатом IV та V скликань.