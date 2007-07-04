Хочеш вір, а хочеш - ні: депутат пішов на принцип
Заява оприлюднена прес-службою НУ
|Олексій Івченко
Про це йдеться у його відкритій заяві, оприлюдненій прес-службою “Нашої України”.
“Сьогодні вирішив оголосити про своє принципове і остаточне рішення відмовитися від балотування до складу Верховної Ради шостого скликання”, - заявив О.ІВЧЕНКО.
Він мотивував своє рішення тим, що Верховна Рада має бути оновлена. “Така рішуча вимога все чіткіше лунає від виборців, які хочуть бачити парламент як ефективний і якісний законодавчий орган, а не середовище політичної корупції, конфліктів і непрофесіоналізму”, - зазначив О.ІВЧЕНКО.
Водночас він повідомив про намір зосередитися на партійній роботі.
О.ІВЧЕНКО також висловився на підтримку ініціативи Президента України Віктора ЮЩЕНКА про скасування депутатської недоторканності.
Довідка УНІАН. О.ІВЧЕНКО є головою Конгресу українських націоналістів, що входив до блоку “Наша Україна”. За списками “Нашої України” обирався народним депутатом IV та V скликань.