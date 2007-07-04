Ющенко написав Черновецькому гнівний лист

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від київської влади наведення порядку в питанні виділення землі під забудову історичної частини столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, у листі до Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, глава держави відзначає: Генеральна прокуратура при виконанні Указу Президента «Про заходи щодо впорядкування забудови території та збереження історико-культурних територій і об`єктів в місті Києві» виявила факти систематичного грубого порушення чинного законодавства з боку Київради та керівництва Київської міськдержадміністрації щодо виділення земельних ділянок під таку забудову.

«Вимагаю вжити рішучих заходів з метою усунення порушень чинного законодавства, притягти до відповідальності винних осіб», – наголосив В.ЮЩЕНКО. На переконання глави держави, дане питання потребує невідкладного обговорення на сесії Київради.