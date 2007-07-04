Шуфрич учить Банкову, як запрягати віз

Міністр з надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ упевнений, що дострокових парламентських виборів в Україні не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Сьогодні є статистика, що 51% населення України вважає, що виборів не буде. Я себе приєдную до них», - сказав Н.ШУФРИЧ.

«Віз виборів треба запрягати гарними кіньми, щоб він швидко рухався. У мене таке відчуття, що на Банковій цей віз запрягли лебедем, раком і щукою, тому віз поки що не їде», - додав міністр.

За його словами, сьогодні Центральна виборча комісія «не знає, куди бігти», і, по за тими даними, що є в нього, члени ЦВК хочуть піти у відпустку до 22 липня.

Крім того, сказав Н.ШУФРИЧ, 79% українців вважають, що дострокові вибори кризу не вирішать. «Я справді боюся, що дострокові вибори тільки поглиблять суперечку і кризу в країні», - сказав він і додав, що «вся катавасія» сталася «через імперативний мандат», утім зараз, перед можливими достроковими виборами, це питання не вирішене. «Тут чомусь принциповість Банкової зведена до нуля», - зазначив міністр.

На думку Н.ШУФРИЧА, вибори хочуть провести виключно заради виборів, щоб переформатувати коаліцію. При цьому він висловив переконання, що формат коаліції не зміниться.

На запитання, чи буде він балотуватися за списком Партії регіонів, Н.ШУФРИЧ відповів, що в 2006 році він одержав запрошення від лідера цієї політичної сили Віктора ЯНУКОВИЧА і «друзів з Партії регіонів», утім, поки виборів немає, говорити про це рано.

Н.ШУФРИЧ переконаний, що конституційних підстав для проведення дострокових виборів немає. Окрім цього, він пообіцяв присвятити своє життя тому, щоб командувач Внутрішніх військ МВС України Олександр КИХТЕНКО і начальник Управління державної служби охорони Валерій ГЕЛЕТЕЙ були засуджені за введення Внутрішніх військ до Києва і захоплення Генеральної прокуратури.