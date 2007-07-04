Першу десятку мегаблоку розсекретять завтра

Завтра буде оприлюднена перша десятка блоку демократичних сил, повідомив лідер партії “Наша Україна” В’ячеслав КИРИЛЕНКО на прес-конференції у Білій Церкві.

Як повідомляє прес-служба «Нашої України», водночас він наголосив, що лідером усіх демократів завжди залишатиметься Президент Віктор ЮЩЕНКО.

“Усі документи попередньо погоджені з “Правицею”, - зауважив В.КИРИЛЕНКО. - Зараз ми з ними розглядаємо питання створення єдиної партії, необхідність якої ніхто не заперечує”.

В.КИРИЛЕНКО нагадав, що 28 червня була підписана декларація між “Нашою Україною” і “Народною самообороною” про спільний похід на вибори. “Нині на різних рівнях продовжуються переговори з “Українською Правицею” щодо приєднання до цієї декларації. Сьогодні до кінця дня має бути ухвалене рішення. Ми повинні мати один список і не розпорошуватися, - переконаний лідер “Нашої України”. - Декларацію маємо підписати до виборів, аби мати єдиний список, єдину фракцію, єдину партію”. Він додав, що "Пора” заявила про свою готовність підписати декларацію і створити єдину партію.