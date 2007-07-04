Кириленко підозрює, що в Мороза і частини депутатів зірвало купол

Голова Верховної Ради V скликання Олександр МОРОЗ і його заступник Адам МАРТИНЮК повинні відповідати за нецільове використання державних коштів, заявляє лідер партії “Наша Україна” В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Як повідомляє прес-служба «Нашої України», на прес-конференції у Білій Церкві, відповідаючи на питання журналістів щодо намірів О.МОРОЗА провести позачергове засідання ВР, він сказав: “У тих, хто в черговий раз намагається зібратися “під куполом”, здається, вже у самих зірвало "купол”.

В.КИРИЛЕНКО нагадав про те, що ВР неповноважна. “МОРОЗ зачитав заяви понад 150 опозиціонерів. Весь світ визнає те, що ВР неповноважна. Міжнародні організації вже навіть готують своїх спостерігачів на дострокові парламентські вибори”, - наголосив В.КИРИЛЕНКО.

“МОРОЗ і МАРТИНЮК приросли до своїх крісел і повинні відповідати за нецільове використання державних коштів”, - переконаний він.

Лідер “Нашої України” також наголосив на тому, що демократичні сили на місцях не повинні поборювати одне одного під час дострокових парламентських виборів.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня Верховна Рада V скликання закрила свою третю сесію.

3 липня О.МОРОЗ заявив, що у нього є необхідна кількість депутатських заяв для скликання позачергової парламентської сесії. “У мене є 162 підписи депутатів, які вимагають проведення позачергової сесії”, - зокрема сказав він. Водночас О.МОРОЗ зауважив: “Але там є доручення, мені як голові, скликати її, коли ця потреба стане нагальною. Нагальною вона може стати за різних обставин – я поки що сказати не можу, оскільки є багато варіантів”.