Ющенко не хоче, щоб три людини нагинали всю країну

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на необхідності створення правил гри для бізнесу, які б не залежали від політичних коливань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на зустрічі з представниками великого українського бізнесу.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що усі, незалежно від політичних уподобань, мають бути зацікавлені у тому, щоб в Україні були створені умови, за якими бізнес мінімально б відчував політичні коливання.

За словами Президента, остання політична криза продемонструвала, що бізнес став сьогодні не таким вразливим. Водночас він наголосив, що політична стабільність і чіткі правила гри потрібні для економічного росту держави.

Президент закликав бізнес до діалогу, запропонувавши неполітично дивитись на економічні процеси. «Якщо ми не сформуємо ті зміни, які мають відбуватись у конкретних сферах діяльності, нам марно сподіватись на прогрес», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що необхідно сформулювати пропозиції, які зможуть реалізувати новий парламент і уряд. Він наголосив, що сьогодні ключовою вимогою до влади є вимога дій.

В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що з позачергових парламентських виборів Україна винесе уроки. «Я переконаний, що українська демократія не повинна починатись з того, що під час виборів перекуповують голоси», - сказав Президент, додавши, що також демократія не повинна «починатись з того, що пачками продаються мандати в українському парламенті».

Він також висловив сподівання, що найближчим часом буде нормалізована ситуація у судовій сфері України, і підкреслив, що бізнес має бути зацікавленим у тому, щоб в Україні існував «праведний суд».

Також глава держави вважає, що для наведення ладу в країні необхідна нова редакція Конституції. Він повторив свою тезу, що нова Конституція вона має прийматись після широкого обговорення з громадянами. «Я за відкриті правила гри. Я не хочу, щоб зміни до Конституції писали три людини, а потім нагинали всю країну», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент заявив, що без вищевказаних кроків в Україні не можна навести у тому числі й економічний лад.