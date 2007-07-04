Президент наказав усім готуватися до виборів - Указ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ «Про забезпечення реалізації виборчих прав громадян України, законності, прозорості та відкритості виборчого процесу на позачергових виборах до Верховної Ради України», що мають відбутися 30 вересня цього року.

Як повідомляє прес-служба глави держави, в документі прописано низку конкретних доручень із забезпечення вільного волевиявлення та зміцнення довіри населення до інститутів державної влади.

Зокрема, Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Криму, обласні, Київська та Севастопольська міськдержадміністрації мають вжити заходи, необхідні для: створення для всіх суб`єктів виборчого процесу рівних умов участі у виборах; недопущення під час виборчої кампанії будь-яких проявів адміністративного тиску, незаконного втручання у виборчий процес, а також унеможливлення використання посадовими особами службового становища для підтримки окремих політичних сил чи кандидатів; створення належних умов для роботи окружних та дільничних виборчих комісій у визначений законом про вибори строк тощо.

Крім того, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування мають вжити передбачених законом про вибори заходів із забезпечення підготовки повних і достовірних виборчих списків на дільницях та їх оперативного уточнення в разі потреби.

Особливу увагу в Указі приділено повноцінній реалізації виборчого права громадянами з обмеженими можливостями пересування та вадами зору – вони, зокрема, мають отримати безперешкодний доступ до приміщень для голосування. Йдеться також про створення сприятливих умов для доступу цієї категорії людей до передвиборчої агітації - в тому числі, через адаптацію відповідних теле-, радіопрограм (використання сурдоперекладів, титрування тощо).

Міністерству фінансів та Головному контрольно-ревізійному управлінню разом із НБУ та ЦВК доручено забезпечити фінансування видатків із державного бюджету на вибори – в повному обсязі і в строки, передбачені законом про вибори. На ці ж органи – в межах їх повноважень – Указом покладено відповідальність за «правильне, цільове та прозоре» використання цих бюджетних коштів, а також контроль за формуванням та використанням виборчих фондів політичних партій та їх блоків.

Також В.ЮЩЕНКО зобов’язав Міністерство закордонних справ разом з ЦВК вжити необхідних заходів для забезпечення участі офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій на виборах 30 вересня.

Крім того, Указ передбачає забезпечення відповідними органами належного громадського порядку та безпеки протягом виборчого процесу, включаючи день голосування та період встановлення результатів виборів.

Указом також передбачається необхідність забезпечення рівних умов роботи ЗМІ з висвітлення перебігу виборчої кампанії, поширення повної та об`єктивної інформації про політичні партії, їх виборчі блоки та кандидатів.

Для підвищення політичної культури громадян та їх ознайомлення з чинним виборчим законодавством та порядком голосування Указом передбачено організацію відповідних інформаційних заходів.