Ющенко планує зустрітися з Путіним в другій половині серпня

Зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з Президентом Росії Володимиром ПУТІНИМ попередньо запланована на другу половину серпня.

Як повідомляє прес-служба глави Української держави, про це В.ЮЩЕНКО повідомив в інтерв’ю російським аналітичним виданням.

Передбачається, що сторони обговорять підписання Плану дій Україна-Росія на 2007-2008 роки. До того часу, сказав В.ЮЩЕНКО, мають відбутися засідання усіх структурних підрозділів Міждержавної комісії Ющенко-Путін, що мають розробити пакет пропозицій для другого засідання комісії. «Засідання комісії якраз повинні бути прагматичні і, перш за все, в економічній сфері, торговій, сфері обміну товарами, людьми, капіталами, ресурсами, послугами», – відзначив Президент.

Відповідаючи на запитання щодо відносин двох країн у газовій сфері, В.ЮЩЕНКО назвав модель їх організації недосконалою. «Велика порція політики запускається в цей надзвичайно специфічний ринок», – сказав Президент.

Говорячи про політичну ситуацію в Україні, В.ЮЩЕНКО ще раз наголосив на необхідності подальшого реформування Конституції. «Те, що в країні після реформи Конституції 2004 року втрачені баланси рівноваги гілок влади, – факт очевидний... Якщо ми цим обставинам не протиставимо спільну роботу по вдосконаленню національної Конституції, дуже багато людей будуть читати це як конфлікт певних персон», – сказав він.

Ще одним важливим кроком на шляху до політичної стабільності Президент назвав дострокові парламентські вибори. «Громадська відповідальність, активність, мобілізація людей, думаю, є одним з невід’ємних головних факторів врегулювання політичної ситуації в Україні», – також зазначив Президент.