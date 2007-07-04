Ющенко запевнив олігархів, що священної корови немає

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обіцяє не підписувати Податковий кодекс, якщо в ньому не будуть враховані пропозиції представників бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на зустрічі з представниками великого бізнесу.

В.ЮЩЕНКО закликав бізнесменів уважно вивчити проект Податкового кодексу, який, за його прогнозами, через декілька місяців вже може бути винесений на розгляд парламенту, і внести до нього свої пропозиції.

«Ми можемо все змінити, якщо воно відноситься до раціональних речей. Немає священної корови, немає табу», - сказав Президент.

«Я його (Податковий кодекс – УНІАН) не підпишу, я вам можу дати слово, якщо не буде вашого акцепту на ті чи інші норми, які забезпечують умови ваших фіскальних стосунків з державою», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Президент вчергове розкритикував існуючу податкову систему. Він підкреслив, що ситуацію треба кардинально змінювати. Зокрема, він вважає неприпустимою ситуацію, коли «влада стягує високі податки, щоб сформувати запас, а бізнес йде в тінь, щоб захиститися від монетарних платежів».

В.ЮЩЕНКО закликав бізнесменів шукати компромісне рішення, яке дозволить з одного боку розвивати їхній бізнес, а з іншого - збільшувати надходження до державного бюджету. «Давайте шукати місток, як порозумітись», - сказав він.

Крім того, Президент в ході своєї промови висловив готовність внести до парламенту законопроекти, запропоновані представниками бізнесу, які сприятимуть подоланню різних негативних явищ у економіці, в тому числі рейдерства.

Як повідомляв УНІАН, Комітет Верховної Ради з питань фінансів і банківської діяльності в кінці лютого розробив проект створення Податкового кодексу. Концепцією, зокрема, пропонується обмеження ставки податку на додану вартість до 2009 року на 5% - до 15%, податку на прибуток - до 20%. Окрім цього, фінансовий комітет ВР пропонує ввести податок на майно юридичних і фізичних осіб.

30 травня заступник міністра фінансів Тетяна ЄФІМЕНКО повідомила журналістам, що Мінфін планує винести проект Податкового кодексу на розгляд Кабінету Міністрів на засіданні 6 червня. Проте на засіданні Кабміну питання про Податковий кодекс не порушувалось.