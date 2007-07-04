Ющенко похвалив Азарова за галицький акцент

Президент Віктор Ющенко відзначив прогрес у першого віце-прем’єра Миколи Азарова в освоєнні української мови.

Про це Ющенко сказав на зустрічі з великими бізнесменами, коли слово для виступу взяв Азаров.

"Зверніть увагу, як Микола Янович говорить українською мовою. Інколи навіть пробивається галицький акцент", - сказав він.

Присутні почали посміхатися, а сам Азаров почервонів.

Між тим у своєму виступі Азаров повідомив, що уряд не встигне ухвалити та ввести в дію Податковий кодекс 1 січня 2008 року.

"Наша задача – ухвалити його в 2008 році, щоб на його базі готувати бюджет 2009 року. Якщо ми цього не зробимо, то вважайте, що з цим завданням ми не впорались", - сказав він.

Українська правда