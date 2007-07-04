Акція Блоку Тимошенко у Харкові (6 фото)

Активісти БЮТ під час акції протесту проти затвердження на сесії міської ради нової редакції Статуту громади Харкова біля приміщення міськради, 4 липня 2007 р.

Народний депутат 5-го скликання від БЮТ Валерій Камчатний заявив журналістам, що Статут Харкова у новій редакції суперечить Конституції і законодавству України, тому що в нім відсутні реальні важелі впливу суспільства на ухвалення важливих рішень, відсутнє врахування думки опозиції. Як результат, сказав він, ухвалення нової редакції приведе до узурпації влади “купкою чиновників”.

Опозиційні сили Харкова напередодні заявили про неприпустимість ухвалення цього Статуту, який, на їх думку, повністю усуне суспільство від участі в управлінні містом.

Фото Володимира Андрєєва / УНІАН